Лавров заявил, что Лондон и Москва по-разному трактуют Минские соглашения

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс заявил, что Лондон и Москва по-разному трактуют Минские соглашения. Трансляцию пресс-конференции ведет ТАСС.

«Здесь у нас все-таки различные трактовки Минских соглашений, хотя я не вижу, как их можно трактовать иначе, чем то, как это все записано черным по белому», — сказал российский дипломат.

Он добавил, что подробно рассказал Трасс о ситуации с невыполнением Украиной упоминаемых договоренностей.

10 февраля в Москву прибыла министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по ситуации вокруг Украины. На следующий день также в российской столице должна состояться встреча министра обороны Британии Бена Уоллеса с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.

Ранее Лавров назвал беспрецедентной встречу с Трасс.