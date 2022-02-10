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Лавров попросил не переводить на русский выступление британской коллеги Трасс

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Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров попросил не переводить на русский язык выступление своей коллеги из Великобритании Лиз Трасс. Об этом сообщает РИА «Новости».

В четверг, 10 февраля в Москве начались переговоры с участием Лаврова и главы МИД Британии Лиз Трасс.

Сначала Лаврову начали переводить приветствие британского министра. Однако вскоре глава российского ведомства прервал переводчицу.

«Тут все понимают», — сказал Лавров и продолжил слушать Трасс.

Ранее глава МИД Британии посетила МГУ. В учреждении Трасс встретилась с ректором Московского государственного университета Виктором Садовничим.

Также МИД России заявил, что Лондон должен изменить тональность риторики в общении с Москвой. В сообщении отмечалось, что, несмотря на разность позиций Москвы и Лондона по ряду международных и двусторонних проблем, в российской столице исходят из того, что диалог между главами внешнеполитических ведомств получится содержательным.

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