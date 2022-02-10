Лавров попросил не переводить на русский выступление британской коллеги Трасс

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров попросил не переводить на русский язык выступление своей коллеги из Великобритании Лиз Трасс. Об этом сообщает РИА «Новости».

В четверг, 10 февраля в Москве начались переговоры с участием Лаврова и главы МИД Британии Лиз Трасс.

Сначала Лаврову начали переводить приветствие британского министра. Однако вскоре глава российского ведомства прервал переводчицу.

«Тут все понимают», — сказал Лавров и продолжил слушать Трасс.

Ранее глава МИД Британии посетила МГУ. В учреждении Трасс встретилась с ректором Московского государственного университета Виктором Садовничим.

Также МИД России заявил, что Лондон должен изменить тональность риторики в общении с Москвой. В сообщении отмечалось, что, несмотря на разность позиций Москвы и Лондона по ряду международных и двусторонних проблем, в российской столице исходят из того, что диалог между главами внешнеполитических ведомств получится содержательным.