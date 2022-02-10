В Турции обвинили Запад в создании паники на Украине

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу считает, что заявление Запада о «вторжении» России приводят к росту паники и ухудшению экономической обстановки на Украине.

«Следует избегать ненужных заявлений. Заявления о том, что сегодня Россия вторгнется [на Украину], завтра вызовут волнения на Украине. Это также наносит экономический ущерб Украине и ее национальной валюте», — сказал он в интервью телеканалу TRT.

По словам главы ведомства, данная картина не соответствует действительности.

«Есть ли напряженность? Есть. Есть ли возможность конфликта? Есть. Но не надо озвучивать это при помощи мегафонной дипломатии, как делают некоторые западные страны», — добавил Чавушоглу.

Также он заявил, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом при посредничестве Анкары.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.