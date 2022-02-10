В Венгрии призвали не допустить «новой холодной войны»

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто считает, что надо сделать возможное и не допустить конфликта с участием России и стран Запада. Об этом сообщает телеканал Euronews.

По словам министра, надо избегать «новой холодной войны».

«Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать худшего сценария. Мы должны вкладываться в дипломатию. Мы должны вкладываться в диалог», — сказал в ходе интервью Сийярто.

Он подчеркнул, что Венгрия просит Россию и западных союзников «не терять надежды на мирное урегулирование».

«Так что давайте избегать худшего сценария любыми способами», — призвал министр.

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению.

Ранее постпред при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил об отсутствии у РФ планов ‎вторгаться на Украину.