Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Гербольдт: четверной аксель Ханю — неоправданный риск 10:55
Российский аниматор Дьяков прокомментировал свою номинацию на «Оскар» 10:54
Глава МИД Турции: Москва не отказывается от переговоров с Киевом... 10:52
Гербольдт: если бы Кондратюк выступил, как на командном турнире, был бы... 10:52
Международный союз конькобежцев опубликовал заявление о допинг-тесте Валиевой 10:49
Умерла «королева фанка» Бетти Дэвис 10:40
«Ты поцелована богом»: Авербух обратился к Валиевой на фоне... 10:39
Российский чиновник одобрил сталинские расстрелы 10:38
Посол РФ: Франция отказывается признавать российскую вакцину от коронавируса 10:34
На Олимпиаде в Пекине выявлена первая положительная допинг-проба 10:34

В Венгрии призвали не допустить «новой холодной войны»

Глава МИД Венгрии Сийярто: конфликта РФ и Запада нужно избежать «любыми способами»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто считает, что надо сделать возможное и не допустить конфликта с участием России и стран Запада. Об этом сообщает телеканал Euronews.

По словам министра, надо избегать «новой холодной войны».

«Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать худшего сценария. Мы должны вкладываться в дипломатию. Мы должны вкладываться в диалог», — сказал в ходе интервью Сийярто.

Он подчеркнул, что Венгрия просит Россию и западных союзников «не терять надежды на мирное урегулирование».

«Так что давайте избегать худшего сценария любыми способами», — призвал министр.

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению.

Ранее постпред при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил об отсутствии у РФ планов ‎вторгаться на Украину.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть