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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Захарова объяснила, зачем Лондон использует тему Украины

Захарова заявила, что Лондон активно обсуждает украинскую тему из-за внутренних проблем

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Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Лондон активно обсуждает тему Украины, чтобы «отвести взгляд» от проблем внутри страны.

По ее словам, в последние два месяца британская политика находится в состоянии кризиса, поднимался вопрос об отставке премьера Бориса Джонсона.

Захарова отметила, что ссылается не на российские СМИ или оценки Москвы, а на британскую прессу и их дебаты в парламенте.

«Тут и пошла активизация в том числе и темы Украины, которая так или иначе должна отвести взгляд аудитории и придумать некую новую угрозу, с которой нужно обязательно сейчас сражаться, иначе все — мировой коллапс», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оказался в центре скандала после того, как принял участие в вечеринках в своей резиденции во время действия ограничений, направленных на борьбу с распространением COVID-19.

Премьер отказался уходить в отставку заявив, что принял увеселительное мероприятие за рабочее. Однако, согласно соцопросу, 65% граждан Великобритании считают, что Джонсон должен уйти в отставку, если полиция оштрафует его за нарушение COVID-ограничений. Кроме того, 58% респондентов выразили мнение, что премьеру нужно будет уйти с поста, если выяснится, что его сотрудники нарушили закон.

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