Глава МИД Венгрии Сийярто назвал санкции против России провалом

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал европейские санкции против России провалом. Об этом он сказал в эфире телеканала Euronews.

«Мы не хотели нарушать европейское единство. Мы никогда не накладывали вето. Мы всегда соглашались с этими решениями, не блокировали их. Но посмотрите на сами эти санкции, это же провал. Они не работают. Они неудачны», — заявил венгерский дипломат.

Он напомнил, что после прежних санкций, несмотря на них, объем торговли между Францией и Россией, между Германией и Россией значительно увеличился.

По мнению Сийярто, вопрос санкций необходимо серьезно проработать внутри Европейского союза.

«Моя позиция такова: если мы говорим о дальнейших санкциях, то совершенно необходимо провести честный анализ последствий введенных санкций», — сказал глава МИД Венгрии.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз и США могут «в любой момент» ввести санкции против России в зависимости от развития ситуации вокруг Украины.