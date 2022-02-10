Постпред при ООН в Женеве назвал вероятный исход игры Запада с гарантиями безопасности

Постоянный представитель России при женевском отделении Организации Объединенных Наций (ООН) Геннадий Гатилов считает, что игра Соединенных Штатов на повышение ставок на переговорах по ‎гарантиям безопасности, вероятно, окажется трагедией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нашу ‎серьезную озабоченность вызывает то, что США и их союзники ‎обостряют обстановку до такой степени, когда игра на повышение ‎ставок может обернуться реальной трагедией...» — объяснил Гатилов.

Как подчеркнул постпред при ООН в Женеве, нести ответственность за случившееся будут именно навязавшие международному сообществу данную игру.

При этом дипломат допустил, что США и ряд партнеров еще не готовы к реальному развязыванию конфликта с РФ.

Также Гатилов добавил, что такой прием с давлением, военными маневрами и санкциями известен в дипломатии и ранее уже задействовался в истории международных отношений.

США и НАТО отказались подписать договор по гарантиям безопасности в Европе, который предложила Россия. Западные партнеры не согласны с требованием не принимать в альянс бывшие страны СССР.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, какой ответ РФ хочет получить от США.