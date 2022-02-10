Постпред при ООН в Женеве назвал вероятный исход игры Запада с гарантиями безопасности

Постоянный представитель России при женевском отделении Организации Объединенных Наций (ООН) Геннадий Гатилов считает, что игра Соединенных Штатов на повышение ставок на переговорах по гарантиям безопасности, вероятно, окажется трагедией. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Нашу серьезную озабоченность вызывает то, что США и их союзники обостряют обстановку до такой степени, когда игра на повышение ставок может обернуться реальной трагедией...» — объяснил Гатилов.
Как подчеркнул постпред при ООН в Женеве, нести ответственность за случившееся будут именно навязавшие международному сообществу данную игру.
При этом дипломат допустил, что США и ряд партнеров еще не готовы к реальному развязыванию конфликта с РФ.
Также Гатилов добавил, что такой прием с давлением, военными маневрами и санкциями известен в дипломатии и ранее уже задействовался в истории международных отношений.
США и НАТО отказались подписать договор по гарантиям безопасности в Европе, который предложила Россия. Западные партнеры не согласны с требованием не принимать в альянс бывшие страны СССР.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, какой ответ РФ хочет получить от США.