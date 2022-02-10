Постпред РФ при ООН усомнился в готовности Запада к реальной конфронтации с Россией

Постоянный представитель России при женевском отделении Организации объединенных наций (ООН) Геннадий Гатилов заявил, что США и ряд западных государств не готовы к реальному развязыванию конфликта с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы далеки от мысли, что в Вашингтоне и в столицах отдельных ‎стран Запада вынашивают реальные планы по развязыванию конфликта ‎с Россией. Однако действия, предпринимаемые с их стороны, заставляют ‎нас переосмысливать все происходящее вокруг Украины и по линии ‎соприкосновения «Россия – НАТО», — рассказал Гатилов.

По его словам, один из выводов в этой ситуации напрашивается сам собой: возможные экономические санкции и политическое давление вместе с подготовкой военных сил осуществляются оппонентами России с целью повышения ставок во время возможных переговоров по гарантиям безопасности.

Ранее стало известно, что Конгресс США не успел рассмотреть законопроект о санкциях против России в случае эскалации напряженности вокруг Украины.

9 февраля палата представителей Соединенных Штатов ушла на каникулы, не проголосовав по санкционному законопроекту.