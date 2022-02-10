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Постпред России не исключил провокаций Киева против россиян

Постпред России Гатилов: Киев может решиться на силовые действия против россиян в Крыму

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Владислав Сергиенко/РИА «Новости»

Стоит быть готовыми к любым действиям Киева против россиян в Крыму и граничащих с Украиной регионах. Об этом заявил РИА «Новости» постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

«Конечно, не исключено, что горячие головы в Киеве могут ‎решиться на другие отчаянные силовые действия, например, против ‎российских граждан в Крыму или граничащих с Украиной российских ‎субъектов федерации», — сказал постпред.

По его словам, призывы к этому появляются в украинских СМИ, а также звучат от некоторых политиков страны.

«Мы не можем игнорировать ‎подобное высказывание и должны быть готовыми к любому, в том ‎числе к самому негативному развитию событий», — подчеркнул Гатилов.

Также он отметил, что с момента объявления ‎антитеррористической операции на юго-востоке страны Киев не прекращал провокации, что восемь ‎лет назад «привело к полномасштабным военным действиям, а по ‎сути к гражданской войне».

Ранее первый заместитель министра иностранных дел самопровозглашенной ЛНР Анна Сорока отметила в беседе с «Газетой.Ru», что бывший президент Украины Петр Порошенко не сможет избежать международного суда за геноцид жителей Донбасса.

Сорока добавила, что у руководства России есть понимание, что политические руководители Украины, пришедшие к власти в результате вооруженного государственного переворота, уже давно не придерживаются буквы закона и принципов гуманизма в отношении граждан своей страны.

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