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Посольство РФ: США своими словами отказывают латиноамериканским странам в свободе выбора

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Carolyn Kaster/AP

Представители посольства РФ в Вашингтоне рассказали, что правительство США своими заявлениями, касающимися России, отказывает странам Западного полушария «в свободном выборе внешнеполитического курса и партнеров». Об этом сообщается в Twitter дипмиссии.

«По словам <…> (заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории) Нуланд, латиноамериканские страны, которые используют содействие со стороны России, становятся «естественной угрозой демократии» в Западном полушарии. Таким образом, Соединенные Штаты отказывают суверенным государствам этого региона в свободном выборе внешнеполитического курса и их партнеров», — говорится в заявлении.

В дипмиссии добавили, что в ключевом для международной безопасности праве, которое, как заявила 8 февраля первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, «не может быть предметом дискуссий или торга».

Ранее заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Лондон внимательно следит за поведением России в странах Латинской Америки. По его словам, что в Великобритании обеспокоены усилением российского присутствия в регионе.

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