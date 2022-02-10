Посольство РФ: США своими словами отказывают латиноамериканским странам в свободе выбора

Представители посольства РФ в Вашингтоне рассказали, что правительство США своими заявлениями, касающимися России, отказывает странам Западного полушария «в свободном выборе внешнеполитического курса и партнеров». Об этом сообщается в Twitter дипмиссии.

«По словам <…> (заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории) Нуланд, латиноамериканские страны, которые используют содействие со стороны России, становятся «естественной угрозой демократии» в Западном полушарии. Таким образом, Соединенные Штаты отказывают суверенным государствам этого региона в свободном выборе внешнеполитического курса и их партнеров», — говорится в заявлении.

В дипмиссии добавили, что в ключевом для международной безопасности праве, которое, как заявила 8 февраля первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, «не может быть предметом дискуссий или торга».

Ранее заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Лондон внимательно следит за поведением России в странах Латинской Америки. По его словам, что в Великобритании обеспокоены усилением российского присутствия в регионе.