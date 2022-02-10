Конгресс США не успел проголосовать по санкциям против РФ

Конгресс США не успел рассмотреть законопроект о санкциях против России в случае эскалации напряженности вокруг Украины. Об этом сообщается Bloomberg.

В публикации отмечается, что 9 февраля палата представителей Соединенных Штатов ушла на каникулы, не проголосовав по санкционному законопроекту. Конгресс возобновит свою работу только 28 февраля.

Агентством отмечается, что представители республиканской и демократической партий США не могут прийти к консенсусу по эффективности мер против России. Лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл заявил, что санкции не удержат Россию от реализации приписываемых ей «агрессивных планов» в отношении Украины. При этом демократы отказываются действовать превентивно.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что конгресс США подготовит санкции против России, под вопросом только сроки их введения.

Антонов отметил, что американские конгрессмены поддерживают антироссийские ограничения, предмет обсуждения — разработка наиболее болезненных мер.