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Машина премьера Ливии попала под обстрел

Машина премьера Ливии Дбейбы попала под обстрел в Триполи

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Машину премьер-министра Ливии Абдель Хамида Дбейбы обстреляли в Триполи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

О состоянии премьера пока не сообщается. По факту инцидента генпрокурор Ливии организовал проверку.

Ранее в Ташкенте полицейские обстреляли легковой автомобиль, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения и проигнорировал ограничения, установленные на пути следования кортежа президента. По факту произошедшего прокуратура Юнусабадского района Ташкента возбудила уголовное дело по статье УК Узбекистана «сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг». Ведется следствие. Наказание по данной статье включает лишение свободы на три года.

До этого в Ингушетии неизвестные обстреляли частный дом в Сунжеском районе, принадлежащий брату экс-главы республики Юнус-Беку Евкурову, после чего скрылись, возможно, на легковом автомобиле. В результате никто не пострадал.

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