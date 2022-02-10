Американские сенаторы призвали Байдена поделиться данными разведки с Украиной

Группа американских сенаторов специального комитета по разведке верхней палаты Конгресса США направила письмо президенту страны Джо Байдену с призывом предоставить Украине максимально возможный доступ к данным разведки США, объясняя это возможной агрессией Москвы против Киева. Об этом сообщает председатель спецкомитета Марк Уорнер в Twitter.

«Сегодня, как председатель комитета по разведке, я со всеми нашими членам обратился с письмом к президенту США, призывая к максимальному обмену разведданными с Украиной. Угрозы России Украине — это угроза демократиям во всем мире, и мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину в этот критический момент», — пишет сенатор.

В приложенной копии письма утверждается, что «Россия — агрессор», и Соединенным Штатам следует «вооружить Украину критической информацией», необходимой для ее защиты.

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.

В Пентагоне при этом считают, что Россия еще не приняла окончательных решений по ситуации вокруг Украины. В то же время Белый дом одобрил план по размещению американских войск в Польше для организации эвакуации граждан США из Украины.

Военные армии Соединенных Штатов в ближайшие дни начнут устанавливать на границе Польши и Украины пункты пропуска и палаточные городки.