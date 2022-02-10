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CNN посоветовал России «не вторгаться» на Украину из-за погоды

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РИА «Новости»

Телеканал CNN посоветовал России «не вторгаться» на Украину, потому что температура этой зимой там теплее обычных значений, и снаряды для российских вооружений могут увязнуть в грязи.

По словам журналистки CNN Мелиссы Белл, температура в стране на 1-3 градуса выше обычного, что «может иметь значение для российского военного наступления». Она подчеркивает, что, учитывая украинский ландшафт, вооружениям будет удобнее двигаться по промерзшей земле. Хотя современные танки и смогут проехать, могут возникнуть проблемы с подвозом боеприпасов и топлива, отмечается в материале.

Также говорится, что облачная погода, дожди или снег будут затруднять наступление.

Вашингтон неоднократно отмечал, что в вопросе возможного вторжения России на Украину «все еще есть время и пространство для дипломатии». Так, ранее об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, США считают, что Россия еще не приняла окончательных решений по ситуации вокруг Украины.

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.

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