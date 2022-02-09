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В Белом доме оценили вероятность новых контактов Байдена и Путина

Псаки: данных о возможном контакте Байдена с Путиным нет

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Evelyn Hockstein/Reuters

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга для журналистов заявила о том, что президент США Джо Байден ценит прямое взаимодействие лидеров государств.

При этом, по ее словам, в настоящее время данных о возможных контактах Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным нет.

«Он, как вы знаете, говорил с президентом Путиным несколько раз в прошлом, в том числе при личной встрече, но мне нечего заранее сообщить в настоящий момент», — сказала Псаки.

Первая встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня 2021 года в Женеве на вилле Ла Гранж — тогда лидеры общались более трех часов. По итогам встречи российский лидер заявил, что переговоры прошли хорошо. Позднее между главами России и США неоднократно проходили телефонные переговоры и переговоры по видеосвязи.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о вероятности новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По словам представителя Кремля, новые контакты президентов могут состояться при необходимости, но сейчас конкретного понимания на этот счет нет.

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