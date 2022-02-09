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В Совфеде предложили уголовно преследовать призывающих к войне с Россией

Сенатор Климов заявил, что призывающие к войне с Россией должны преследоваться уголовно

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Любой гражданин или организация, которые призывают к войне с Россией, должны подлежать уголовному преследованию. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов.

По словам сенатора, в комиссии Совета Федерации рассматривают различные варианты возможного реагирования на подобные случаи.

Комментарий политика прозвучал на фоне слов бывшего президента Польши Леха Валенсы, который заявил, что в случае вторжения России на Украину «должен быть немедленный ответ — нападение на Москву». По словам Валенсы, весь мир должен мобилизоваться, а Польша должна помочь Украине и предоставить все силы, которые у нее есть в распоряжении.

В этой связи Климов подчеркнул, что польский политик «на весь мир публично предлагает начать термоядерную войну, причем жертвами этой войны будут сами поляки». Парламентарий напомнил, что во времена СССР существовали законы, предполагающие уголовную ответственность за разжигание войны.

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