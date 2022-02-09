Грызлов заявил, что Киев отказывается обсуждать с Донбассом мирное завершение конфликта

Посол России в Белоруссии, полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Украина отказывается обсуждать в контактной группе условия мирного завершения конфликта в регионе. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

«Несмотря на все заверения, украинские переговорщики по-прежнему не представили никаких предложений по мирному политическому урегулированию конфликта и в очередной раз отказались реагировать в контактной группе на соответствующие предложения Донецка и Луганска. На них так и нет ни положительного, ни отрицательного ответа», — сказал он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев во время переговоров советников нормандского формата (Германия, Россия, Украина, Франция) не будет вести прямой диалог с Донбассом. Об этом он сообщил на брифинге.

До этого сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон не привез в Киев конкретных предложений и ничего не навязывал на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.