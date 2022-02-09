Захарова сравнила истерику вокруг «нападения России на Украину» с «пробиркой Пауэлла»

Истерика в американских и британских СМИ вокруг «нападения России на Украину» очень напоминает ситуацию в начале 2000-х годов вокруг Ирака. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА «Новости».

«Пишут о гипотетической возможности нападения России, неких планах — чушь, бред. <...> Больше всех кричат, что Россия должна напасть на Украину, Вашингтон, Лондон. Они говорят об этом каждый день и, соответственно, их СМИ», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что уже даже Украина в лице ее президента, министра иностранных дел и секретаря Совбеза сделали не одно заявление с просьбой к Западу прекратить нагнетать эту обстановку.

Представитель МИД РФ добавила, что западная пресса не в первый раз делает абсурдные заявления, напомнив о том, как в начале 2000-х СМИ на Западе убеждали, что у Саддама Хусейна в Ираке есть оружие массового поражения.

«Каждый день десятки выходили репортажей, нагнеталась истерика по телевидению. Что оказалось? Оказалось, что изначально это были планы США напасть на Ирак, им нужен был повод. А информационная среда все это обслуживала в виде пропаганды. И сегодня весь мир знает, что Штаты врали, что Колин Пауэлл в Совбез принес не доказательства, а какие-то фальшивки. Что все это было спланированной операцией», — заключила Захарова.

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

Ранее Захарова заявила, что Москва убеждена, что для стабилизации ситуации на Украине необходимо, чтобы Запад прекратил поставки вооружений Киеву и вывел с территории страны своих инструкторов.