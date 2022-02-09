Захарова назвала предмет переговоров России и НАТО

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что цель России в переговорах с НАТО по безопасности в Европе — отказ альянса от создания рисков для не входящих в него стран. Ее слова передает ТАСС.

«Бюджеты, которые выделяются и на расширение инфраструктуры, и на наращивание вооруженных сил НАТО у наших границ — это миллиарды долларов. Это все еще связано с гонкой вооружений, и, помимо всего прочего, захватывает те сферы, которые были достаточно стабильными. <...> Предмет переговоров должен быть в том, чтобы НАТО прекратила создавать риски для других государств, в частности для нашей страны», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что Североатлантический альянс несколько десятилетий расширяет границы и наращивает силы на восточном фланге, активно эксплуатируя «миф о российской угрозе».

Вот ровно эти действия поставили перед нами вопрос <…> о гарантиях безопасности», — резюмировала она.

Ранее Захарова предположила наличие у США агрессивных планов в отношении Украины.