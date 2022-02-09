Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о положительной допинг-пробе фигуристки... 21:03
В Совфеде предложили уголовно преследовать призывающих к войне с Россией 20:59
Кафельников о ситуации с Валиевой: мы сами подставились 20:57
В США заявили, что Путин одержал крупную победу над Байденом 20:51
В Татарстане пенсионерку переехали дважды 20:50
Расписание Олимпиады 2022 на 10 февраля 20:46
Модель The Economist рассчитала, кто победит на президентских выборах во Франции 20:44
Грызлов заявил, что Киев отказывается обсуждать с Донбассом мирное завершение... 20:43
Зампостпреда ООН оценил операцию США по ликвидации главаря ИГ* 20:30
«Спорт-Экспресс» удалил новость о том, что Россию лишат золота ОИ... 20:28

Захарова назвала предмет переговоров России и НАТО

Представитель МИД России Захарова: Россия требует от НАТО прекратить создавать риски

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что цель России в переговорах с НАТО по безопасности в Европе — отказ альянса от создания рисков для не входящих в него стран. Ее слова передает ТАСС.

«Бюджеты, которые выделяются и на расширение инфраструктуры, и на наращивание вооруженных сил НАТО у наших границ — это миллиарды долларов. Это все еще связано с гонкой вооружений, и, помимо всего прочего, захватывает те сферы, которые были достаточно стабильными. <...> Предмет переговоров должен быть в том, чтобы НАТО прекратила создавать риски для других государств, в частности для нашей страны», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что Североатлантический альянс несколько десятилетий расширяет границы и наращивает силы на восточном фланге, активно эксплуатируя «миф о российской угрозе».

Вот ровно эти действия поставили перед нами вопрос <…> о гарантиях безопасности», — резюмировала она.

Ранее Захарова предположила наличие у США агрессивных планов в отношении Украины.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть