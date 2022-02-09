Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
США до сих пор угрожают выдворением послу России 19:53
Захарова назвала предмет переговоров России и НАТО 19:51
Спортивный юрист заявил, что к Валиевой может быть применено «нулевое... 19:50
Доктор Фаучи объявил о cкором окончании пандемии COVID-19 в США 19:40
Минздрав раскрыл подробности о госпитализации Жириновского 19:35
СМИ: золото командного турнира отберут у сборной России, Валиеву не допустят... 19:34
Число пострадавших в ходе пожара в типографии Банка Франции увеличилось... 19:31
Мама школьницы, чья учительница рассуждала о неполных семьях, назвала «облегчением»... 19:26
США разместят войска в Польше для эвакуации своих граждан из Украины 19:22
Стали известны подробности допинг-пробы российской фигуристки Валиевой 19:20

Дума рассмотрит законопроект, обязывающий госорганы вести страницы в соцсетях

Депутат Хинштейн внес законопроект, обязывающий госорганы контактировать с гражданами в соцсетях

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Глава комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат от фракции «Единая Россия» Александр Хинштейн внес законопроект, который обязывает органы власти публиковать в соцсетях информацию о работе. Об этом сообщает ТАСС.

«В законодательстве может появиться норма, обязывающая органы власти создавать официальные паблики органов власти в соцсетях. Это делается для того, чтобы людям было удобно вступать в прямую коммуникацию с властью на всех уровнях — от федерального до муниципального», — описал инициативу Хинштейн.

Он отметил, что в документе также прописано понятие «официальная страница» государственного органа.

По словам парламентария, РФ — трендсеттер в вопросе задействования интернета для коммуникации власти и общества — «число госпабликов в соцсетях достигло 55 млн».

Прямой диалог с людьми необходим, это позволяет оперативно выявлять проблемы и болевые точки общества», — резюмировал политик.

Ранее Хинштейн назвал миграционный вопрос цивилизационной проблемой. В Россию зачастую приезжают малограмотные, не имеющие специальности люди, «готовые работать буквально за тарелку похлебки», объяснил он.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть