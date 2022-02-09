Дума рассмотрит законопроект, обязывающий госорганы вести страницы в соцсетях

Глава комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат от фракции «Единая Россия» Александр Хинштейн внес законопроект, который обязывает органы власти публиковать в соцсетях информацию о работе. Об этом сообщает ТАСС.

«В законодательстве может появиться норма, обязывающая органы власти создавать официальные паблики органов власти в соцсетях. Это делается для того, чтобы людям было удобно вступать в прямую коммуникацию с властью на всех уровнях — от федерального до муниципального», — описал инициативу Хинштейн.

Он отметил, что в документе также прописано понятие «официальная страница» государственного органа.

По словам парламентария, РФ — трендсеттер в вопросе задействования интернета для коммуникации власти и общества — «число госпабликов в соцсетях достигло 55 млн».

Прямой диалог с людьми необходим, это позволяет оперативно выявлять проблемы и болевые точки общества», — резюмировал политик.

Ранее Хинштейн назвал миграционный вопрос цивилизационной проблемой. В Россию зачастую приезжают малограмотные, не имеющие специальности люди, «готовые работать буквально за тарелку похлебки», объяснил он.