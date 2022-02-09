Кулеба заявил, что между Украиной и Донбассом не будет прямого диалога

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев во время переговоров советников нормандского формата (Германия, Россия, Украина, Франция) не будет вести прямой диалог с Донбассом. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

«Думаю, что снова Россия будет настаивать на прямом диалоге. Снова получит от нас отказ, но у дипломатии нет другого пути, кроме как говорить и искать решение, не пересекая свои красные линии», — сказал он.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон не привез в Киев конкретных предложений и ничего не навязывал на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает ТАСС.

По его словам, стороны также не обсуждали вопрос внеблокового статуса Украины.

8 февраля Макрон посетил Киев, где у него состоялась встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. После переговоров французский лидер заявил, что Зеленский готов выполнять минские соглашения.

Первые минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе были утверждены в сентябре 2014 года. Их подписали представители Украины, России, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР.