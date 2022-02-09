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Россия отказалась от участия в Мюнхенской конференции по безопасности

МИД: представители России не поедут на Мюнхенскую конференцию по безопасности

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David W Cerny/Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что официальные российские лица не примут участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом Захарова рассказала на брифинге, который доступен на сайте МИД России.

Она отметила, что в последние годы Мюнхенская конференция с ее «инклюзивностью и объективностью» все больше трансформируется в «трансатлантический форум».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции.

Мюнхенская конференция намечена на 18–20 февраля и пройдет впервые за два года в очном формате. Ранее организаторы отказывались от этого формата из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что новый председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген и бывший советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель выступил за поставки Германией оружия Украине и изменении позиции по «Северному потоку — 2».

Также он обвинил Путина в прославлении сталинизма. По его словам, президент России живет в мире ностальгии, где международное право не играет никакой роли.

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