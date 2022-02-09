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Глава МИД Британии прилетела в Москву в меховой шапке, несмотря на плюсовую температуру

Глава МИД Британии Лиз Трасс прибыла в Москву

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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс прибыла в Москву, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что в столице у нее пройдут переговоры по ситуации на Украине с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Кроме того, Трасс посетит занятия по физике и математике в МГУ.

Накануне посольство Великобритании подтвердило, что глава МИД Британии Трасс прилетит в Москву 10 февраля. Последний визит в Москву главы МИД Великобритании — на тот момент этот пост занимал Борис Джонсон — состоялся в 2017 году.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что если глава британского дипведомства приедет в Москву с тем же настроем, с которым были сделаны ее прежние заявления о России, то полноценного диалога не получится. Он пояснил, что министр говорила публично и публиковала в социальных сетях «чистое вранье» и ложь газетных изданий, идущие «в основном из Вашингтона». Речь идет о заявлении Трасс о том, что «глубина попыток России разрушить Украину и угрожать ей очевидна».

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