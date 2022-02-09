Лукашенко назвал достоинства обновленной конституции

Положения обновленной Конституции Белоруссии обеспечат развитие страны в условиях вызовов и угроз государственности, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности. Его слова приводит агентство «БелТА».

«Мы подходим к логическому завершению процесса конституционной реформы. Очень важно, что он начался не в кабинетах, а в трудовых коллективах, на диалоговых площадках в регионах. Практически все идеи и предложения, которые там обсуждались, легли в основу изменений в Основной закон», — заявил Лукашенко.

По его словам, новые положения «развиты, дополнены и доработаны» Конституционной комиссией и профессиональными юристами.

«Сегодня пришло время усилить Основной закон положениями, которые будут обеспечивать развитие Беларуси в условиях новых вызовов и угроз нашей государственности. А то, что они будут, никто в этом зале, да и за его пределами не сомневается», — заявил политик.

Президент Белоруссии ранее заявил, что останется на посту до тех пор, пока вокруг страны будет сохраняться тяжелая обстановка.