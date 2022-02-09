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Шольц заявил, что ЕС и США могут ввести санкции против России «в любой момент»

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Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз и США могут «в любой момент» ввести санкции против России в зависимости от развития ситуации вокруг Украины. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Мы будем в любой момент в состоянии, если ситуация изменится, принять решение вместе — Германия, США, Европа и США, государства НАТО», — сказал он.

По его словам, Россия «поняла этот сигнал», а возможные меры будут очень эффективными. Он добавил, что в ЕС приняли решение не публиковать весь список санкций.

Россия надеется, что Евросоюз не станет вводить против нее санкции, от которых пострадает международная финансовая система. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду на то, что, в отличие от Вашингтона, который «лишен какой бы то ни было адекватности подхода на санкционном поприще», благоразумие в Брюсселе возобладает и ЕС не будет задействовать ограничительные меры, от которых пострадала бы в первую очередь устойчивость самой международной финансовой системы, а также восстановление мировой экономики.

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