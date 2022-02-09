Шольц рассказал об антироссийских санкциях на случай вторжения на Украину

Немецкий канцлер Олаф Шольц рассказал о санкциях против России, подготовленных западными странами на случай эскалации напряженности вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Шольц отметил, что ограничительные меры могут быть введены «в любой момент» — в зависимости от развития конфликта между Москвой и Киевом.

Председатель правительства Германии добавил, что Запад не станет публиковать весь список потенциальных антироссийских санкций.

Ранее в рейтинговом агентстве Moody's заявили, что обострение на российско-украинской границе не перейдет в вооруженный конфликт, так как это чревато для РФ серьезными издержками, связанными с западными санкциями.

Эксперты предупредили, что в случае нападения России суверенный кредитный рейтинг страны придется понизить. Текущий российский показатель — Baa3 со стабильным прогнозом.