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В МИД РФ заявили, что пересмотр минских соглашений грозит эскалацией в Донбассе

Захарова: предложения США о пересмотре минских соглашений разрушат мирный процесс в Донбассе

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

США выступают за пересмотр минских соглашений, что чревато эскалацией в Донбассе. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«США выступают за пересмотр комплекса мер [минских соглашений], это чревато разрушением мирного процесса [в Донбассе]», — сказала она.

Ранее в посольстве США на Украине заявили, что Москва продвигает «искаженную интерпретацию» минских соглашений и «делает вид», что не является стороной конфликта в Донбассе. При этом также утверждается, что Россия «нарушает режим прекращения огня, отказывается решать эту и другие проблемы и делает вид, что не сторона конфликта, который она разожгла». В то же время Киев, считают в дипмиссии, неоднократно пытался добросовестно реализовать минские соглашения, «в том числе каждый год принимая закон об особом статусе» Донбасса.

Согласно тексту минских соглашений, Украина должна была провести конституционную реформу, предполагающую «в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов)». Страна также должна была до конца 2015 года принять «постоянное законодательство об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

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