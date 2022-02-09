В Армении предложили Азербайджану восстановить автомобильные дороги

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на правительственном часе, что власти направили Азербайджану предложение о восстановлении автомобильных дорог, сообщает ТАСС.

«Мы передали эти предложения азербайджанской стороне, российским и международным партнерам. Как только мы получим положительный ответ от Азербайджана, мы готовы осуществить процесс восстановления и строительства автотранспортного сообщения», — сказал премьер.

Ранее стало известно, что в результате обстрела со стороны Азербайджана погиб третий военный ВС Армении. Состояние двух раненых военнослужащих оценивалось как стабильное, их жизни вне угрозы.

До этого в Азербайджане сообщили о гибели одного военнослужащего в результате перестрелки на границе с Арменией. По данным армянского минобороны, с их стороны в перестрелке пострадали трое военнослужащих.