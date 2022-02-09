Захарова ответила на утверждения об «изоляции» России

Не проходит и дня, чтобы кто-нибудь не приехал в Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит РИА «Новости».

«Это одно из проявлений «изоляции», когда не проходит и дня, чтобы кто-либо к нам не приезжал с визитом, с переговорами, заключал соглашение и так далее», — сказала дипломат в эфире «России 24», опровергнув тем самым утверждения о якобы «изоляции» России.

По словам Захаровой, все это демонстрирует интенсивность диалога, в том числе с западными партнерами всех уровней. Она подчеркнула, что каждую неделю они «на протяжении всех этих лет приезжают, проводят переговоры, уточняют позиции, какие-то свои предложения делают, идет дискуссия».

7 февраля в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона. На 10–11 февраля запланирован визит в Россию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, а на следующую неделю — канцлера ФРГ Олафа Шольца. Кроме того, на этой неделе посетит Москву глава МИД Великобритании Лиз Трасс.