Генсек НАТО поддержал идею пригласить Украину и Грузию на саммит альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью испанской газете La Vanguardia, что поддерживает идею о приглашении Украины и Грузии на саммит альянса в Мадриде.

Отмечается, что встреча представителей НАТО пройдет 29–30 июня.

«Думаю, это хорошая площадка для встреч с партнерами», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что с точным форматом саммита нужно будет определиться.

Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ сообщил, что альянс пока не планирует принимать Украину в свой состав. Он напомнил, что альянс выражает поддержку Киеву, однако в каких-либо военных действиях на территории Украины участие принимать не планирует.

А спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен отметила, что агрессия против Украины и ее территориальной целостности может ускорить вступление этой страны в НАТО.