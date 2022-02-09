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Генсек НАТО поддержал идею пригласить Украину и Грузию на саммит альянса

Столтенберг: саммит НАТО — хорошая площадка для встреч с партнерами с Украины и из Грузии

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Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью испанской газете La Vanguardia, что поддерживает идею о приглашении Украины и Грузии на саммит альянса в Мадриде.

Отмечается, что встреча представителей НАТО пройдет 29–30 июня.

«Думаю, это хорошая площадка для встреч с партнерами», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что с точным форматом саммита нужно будет определиться.

Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ сообщил, что альянс пока не планирует принимать Украину в свой состав. Он напомнил, что альянс выражает поддержку Киеву, однако в каких-либо военных действиях на территории Украины участие принимать не планирует.

А спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен отметила, что агрессия против Украины и ее территориальной целостности может ускорить вступление этой страны в НАТО.

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