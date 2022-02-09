Брюссель подготовил ответ на предложения Москвы по безопасности

Издание Politico сообщило об оказавшемся в его распоряжении проекта письма Евросоюза России с ответом на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

В коммюнике, подписанном главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, говорится, что ЕС вместе с НАТО готовы продолжить диалог по «безопасности для всех».

По мнению Брюсселя, разногласия с Москвой должны быть разрешены с помощью дипломатии. Подходящей площадкой может стать ОБСЕ, которая дополнит Совет Россия-НАТО.

Ранее экс-президент Польши Лех Валенс заявил, что в случае вторжения России на Украину «должен быть немедленный ответ — нападение на Москву». Он отметил, что весь мир должен мобилизоваться, а Варшава должна помочь Киеву и предоставить все имеющиеся в ее распоряжении силы.

Рейтинговое агентство Moody's проанализировало сценарии возможной эскалации напряженности на российско-украинской границе и назвало основные сценарии развития событий.