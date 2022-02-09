Глава МИД Британии посетит МГУ

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс во время своего визита в Москву планирует посетить Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу британского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что Трасс посетит занятия по физике и математике в университете. Глава британского МИД хочет посмотреть, как формируется поколение будущих лидеров науки, что является общим интересом РФ и Великобритании, отметили в пресс-службе ведомства.

Накануне посольство Великобритании подтвердило, что глава МИД Британии Трасс прилетит в Москву 10 февраля. В ходе визита она встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Темы переговоров при этом не раскрываются.

Последний визит главы МИД Великобритании в Москву состоялся в 2017 году.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что если глава британского дипведомства приедет в Москву с тем же настроем, с которым были сделаны ее прежние заявления о России, то полноценного диалога не получится. Он пояснил, что министр говорила публично и публиковала в социальных сетях «чистое вранье» и ложь газетных изданий, идущие «в основном из Вашингтона». Речь идет о заявлении Трасс о том, что «глубина попыток России разрушить Украину и угрожать ей очевидна».