В Кремле озвучили темы предстоящих переговоров Путина и Токаева

Предстоящий визит президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Москву является очень важным. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В процессе подготовки целый ряд договоров. Это очень и очень важный визит, которому мы придаем огромное значение. На повестке дня — три блока. Наша торгово-экономическая кооперация. Она зиждется на проектах, которые будут затрагивать президенты», — отметил представитель Кремля.

Кроме того президент РФ Владимир Путин и Токаев обсудят тему в близлежащих регионах и региональные конфликты, отметил Песков. Он также добавил, что по итогам переговоров лидеры проведут пресс-конференцию, где сделают ряд заявлений.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники в Нур-Султане и Москве сообщал, что Токаев посетит Россию и встретится с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве. Предварительно, казахстанский глава прибудет в РФ 10-11 февраля. Уточняется, что визит в Москву Токаева является плановым. По предварительным сведениям, после окончания переговоров с Путиным Токаев направится в Казань.