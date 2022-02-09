Песков ответил на вопрос о планах Путина посетить учения в Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что совместные учения России и Белоруссии проходят на фоне беспрецедентных угроз национальной безопасности двух стран.

Он отметил, что это далеко не первые совместные учения, которые проходят на территории Белоруссии. «Да, могут быть масштабы больше, чем ранее, но и ситуация напряженная», — сказал пресс-секретарь.

Он отметил, что учения проходят на фоне беспрецедентных угроз, с которыми столкнулись Россия и Белоруссия в последнее время.

По словам Пескова, президент России Владимир Путин не планирует посетить учения.

Ранее Россия и Белоруссия завершили создание группировок войск для учений «Союзная решимость — 2022».

В Минске уточнили, что эти учения носят оборонительный характер, они пройдут не только на белорусских полигонах, но и развернутся вблизи государственной границы страны. Численность некоторых группировок войск, сосредоточенных на территории сопредельных стран, достигает 30 тыс. человек.