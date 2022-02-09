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Веймарский треугольник обратился к России

Франция, Германия и Польша призвали Россию перейти к предметному диалогу по европейской безопасности

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Веймарский треугольник — Франция, Германия и Польша — призвали Россию перейти к предметному диалогу по европейской безопасности, сообщает РИА «Новости».

«Главы государств и правительств призвали Россию снизить напряженность на украинской границе и вступить в содержательный диалог о безопасности на европейском континенте. Они подчеркнули, что любая дальнейшая военная агрессия России против Украины повлечет за собой тяжелые последствия и будут иметь высокую цену», — указано в совместном заявлении президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Польши Анджея Дуды.

Также они выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Ранее Германия, Франция и Польша заявили о необходимости пересматривать стратегии НАТО.

В случае ухудшения ситуации эти стратегии следует редактировать, в том числе в рамках инициативы Североатлантического альянса «Расширенное передовое присутствие», отметили политики.

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