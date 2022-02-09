СМИ: Северная Корея готовится противостоять США в 2022 году

Северная Корея может провести в ближайшее время испытания более совершенного оружия и масштабные военные парады, чтобы привлечь все внимание США и международного сообщества, пишет The Diplomat.

«Эти шаги можно рассматривать как <…> стратегию «максимального давления», направленную на изменение фундаментальной политики Соединенных Штатов Америки в отношении Пхеньяна до возобновления переговоров», — пишет издание.

Одними из главных причин, которые послужила активизации демонстрации военной силы, являются зашедшие в тупик переговоры по ядерной программе и беспрецедентные сложности, связанные с пандемией COVID-19, говорится в статье.

«Этот год особенно важен для Ким Чен Ына. Ему нужно продемонстрировать свое сильное лидерство на праздновании 110-летия со дня рождения Ким Ир Сена, основателя страны, и 80-летия со дня рождения Ким Чен Ира, отца Кима, которые пройдут в апреле и феврале соответственно», — пишут авторы The Diplomat.

Власти КНДР ранее заявили, что ее недавние ракетные запуски вызвали восхищение всей мировой общественности.