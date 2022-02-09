МИД РФ сравнил ответы НАТО и США по гарантиям безопасности в Европе

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что ответы НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности не отличались особой вежливостью, сообщает ТАСС.

По его словам, альянс в своем письменном ответе использовал больше хамских формулировок, чем американские власти. При этом дипломат подчеркнул, что Россия стремится понять готовность западных партнеров к продолжению дискуссии вокруг нерасширения НАТО в Европе.

«Мы не погружаемся в материю конкретики этого предложения сейчас, потому что для нас главное — понять, готовы ли на той стороне к продолжению серьезного разговора по нерасширению НАТО и возврату инфраструктуры, его конфигурации к положению по состоянию на 1997 год, на момент подписания Основополагающего акта. Вот от этого зависит все остальное», — сказал Рябков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия подготавливает ответ для США и НАТО по гарантиям безопасности.

Он также выступал категорически против расширения НАТО на Восток за счет вступления в альянс новых стран. Глава государства отметил, что Москву продолжают успокаивать, говоря о том, что Североатлантический альянс выполняет исключительно оборонительную функцию. Однако действия НАТО во многих странах, показали, что это не так.