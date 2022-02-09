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Американские СМИ рассказали, как надо наказать Россию в случае нападения на Украину

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AP

Американское издание Vox назвало перечень санкций, которые должны быть рассмотрены западными странами в случае вторжения российских войск на Украину.

«Вероятной мишенью для санкций являются люди, находящиеся в ближайшем окружении [президента России Владимира] Путина, или высокопоставленные чиновники», — пишет издание. По словам авторов заметки, санкции в отношении окружения Путина стали бы результативным дополнением к «сотням и сотням санкций», которые США и Европа вводили в отношении россиян с 2014 года.

Западные страны также должны рассмотреть запрет на въезд в некоторые страны или замораживание активов за пределами России, говорится в статье. Авторы предполагают, что в ответ на эти шаги «влиятельные люди могут оказать давление на Путина», чтобы он изменил свои взгляды на текущее положение дел.

Глава республиканского меньшинства в Сенате, сенатор от штата Кентукки Митч Макконнелл ранее заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц согласен остановить «Северный поток — 2» в случае обострения конфликта на востоке Украины.

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