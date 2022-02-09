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Додон: Молдавию «накачивает» Запад

Экс-президент Молдавии Додон заявил, что Запад пытается использовать страну в борьбе с РФ

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Roveliu Buga/AP

Бывший президент Молдавии Игорь Додон считает, что Запад пытается давить на руководство страны в целях борьбы с Россией. Об этом экс-глава государства заявил в эфире «Первый в Молдове».

«Нас «накачивает» Запад, чтобы использовать против России. Это не наша повестка, но нас пытаются втиснуть в нее. Мы видим, что в мире пытаются создать антироссийский альянс, но нам не надо в этом участвовать, мы нейтральная страна», — уточнил Додон.

По словам экс-президента Молдавии, у действующего руководства страны «есть свобода принимать решения» по части геополитических вопросов.

«Президент страны должен в первую очередь думать о своем народе, о том, как обеспечить ему нормальную жизнь, чтобы были пенсии, зарплаты достойные, а уже потом прислушиваться к дядюшке Сэму из-за рубежа», — подчеркнул Додон.

Также бывший президент обратил внимание, что антироссийские действия правительства не получают одобрения среди населения. Большая часть граждан выступает за нейтралитет, обратил внимание Додон.

До этого экс-президент Молдавии заявил, что в сложившемся кризисе виноваты текущий президент страны Майя Санду, правящая Партия действия и солидарности (ПДС) и поддерживающие ее страны Запада.

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