США потратят сотни тысяч долларов на «культивацию толерантности» в Косово

Власти США хотят выделить $400 тыс. Косово, чтобы проспонсировать образовательную программу по «культивации толерантности» среди местной молодежи. Об этом сообщает RT со ссылкой на документы Госдепартамента США. Программа также предполагает изучение английского языка.

«Благодаря изучению английского языка учащиеся будут совершенствовать навыки общения, культивировать толерантность и преодолевать языковые и этнические различия. Выбранные учащиеся как будущие лидеры Косова помогут построить многокультурное, многоэтническое, религиозно разнообразное и толерантное общество, укрепляя общую косовскую идентичность», — приводит цитату из документа издание.

Основная аудитория программы, согласно документу, должна включать молодых людей 14-18 лет. Однако среди них также должны быть косовские албанцы, боснийцы, турки, цыгане, египтяне, сербы и представители других этнических меньшинств, говорится в документе.

Администрация Джо Байдена ранее подвергла резкой критике попытки законодательного собрания Флориды, которое контролируется республиканцами, ограничить дискуссии о гендере и сексуальной идентичности в школах.