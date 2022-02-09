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Белый дом раскритиковал республиканцев за попытку ограничить обсуждение ЛГБТ в начальной школе

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Jim Bourg/Reuters

Администрация Джо Байдена подвергла резкой критике попытки законодательного собрания Флориды, которое контролируется республиканцами, ограничить дискуссии о гендере и сексуальной идентичности в школах, сообщает издание Bloomberg. Белый дом считает, что новый законопроект может усугубить проблемы с психическим здоровьем среди детей-геев и трансгендеров.

Согласно законопроекту, принятому комитетом Сената Флориды по образованию, руководство школ не должно «поощрять обсуждение сексуальной ориентации или гендерной идентичности в начальных классах», поскольку эти темы подходят не всем возрастным группам.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила 8 февраля, что закон является посягательством на безопасность и свободу. Губернатор Флориды, республиканец Рон Десантис в то же время выразил обеспокоенность тем фактом, что в школах преподают «гендерную идеологию».

Государственный департамент Соединенных Штатов ранее выделил $400 тыс. «на защиту прав человека» на Украине. В частности, деньги пойдут на защиту прав ЛГБТ-сообщества Украины, религиозных и этнических меньшинств, а также беженцев.

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