Трампа раскритиковали за вывоз «любовных писем» от Ким Чен Ына из Белого дома

Бывший президент США Дональд Трамп «ненадлежащим образом» забрал «любовные письма» Ким Чен Ына (так американские журналисты назвали переписку лидеров двух стран) из Белого дома в свою резиденцию Мар-а-Лаго, сообщает издание Indy100.

По данным издания The Washington Post, сотрудники американского Национального управления архивов и документации (NARA) уже изъяли из имения экс-президента несколько ящиков переписки, включая письма от лидера КНДР.

Бывшие советники Трампа отвергли обвинения в намеренном вывозе корреспонденции и заявили, что в коробках были сувениры, подарки и личные письма от мировых лидеров.

Согласно закону «О президентских документах» (Presidential Records Act), который был принят в 1978 году, официальные документы президентов и вице-президентов США переходят в федеральную собственность США, а право на их хранение и управление автоматически переходит Национальному архиву и Архивисту США в последний день правления президента.

Американский Верховный суд ранее отклонил ходатайство Трампа о блокировке архивных документов Белого дома, связанных с штурмом Капитолия в начале прошлого года.