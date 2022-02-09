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Трампа раскритиковали за вывоз «любовных писем» от Ким Чен Ына из Белого дома

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Kevin Lamarque/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп «ненадлежащим образом» забрал «любовные письма» Ким Чен Ына (так американские журналисты назвали переписку лидеров двух стран) из Белого дома в свою резиденцию Мар-а-Лаго, сообщает издание Indy100.

По данным издания The Washington Post, сотрудники американского Национального управления архивов и документации (NARA) уже изъяли из имения экс-президента несколько ящиков переписки, включая письма от лидера КНДР.

Бывшие советники Трампа отвергли обвинения в намеренном вывозе корреспонденции и заявили, что в коробках были сувениры, подарки и личные письма от мировых лидеров.

Согласно закону «О президентских документах» (Presidential Records Act), который был принят в 1978 году, официальные документы президентов и вице-президентов США переходят в федеральную собственность США, а право на их хранение и управление автоматически переходит Национальному архиву и Архивисту США в последний день правления президента.

Американский Верховный суд ранее отклонил ходатайство Трампа о блокировке архивных документов Белого дома, связанных с штурмом Капитолия в начале прошлого года.

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