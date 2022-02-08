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Финского политика раскритиковали за твит о невозможности вступления Украины в НАТО

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Сразу несколько партий Финляндии осудили твит председателя парламентского комитета по иностранным делам, депутата от партии «Истинные финны» Мики Ниикко, в котором он заявил, что нужно прямо сказать, что Украина никогда не вступит в НАТО. Об этом сообщает Yle.

В твите политик предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону или кому-то еще «выступить публично и сказать, что Украина не вступит в НАТО». Сообщение вызвало возмущение и критику, так как оно противоречит официальной внешнеполитической стратегии Финляндии, которая гласит, что любое государство имеет право самостоятельно принимать решения в области внешней политики.

Позже депутат удалил свой твит и разместил новый, уточнив, что считает перспективу вступления Украины в Альянс нереалистичной.

«Я не обдумал свое сообщение в Twitter. Я не хотел комментировать то, может ли Украина подавать заявление на членство в НАТО. У Киева, естественно, полное право самостоятельно принимать решения в области политики безопасности», – сказал Ниикко.

Ранее руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что страна «абсолютно готова» к членству в НАТО. По его словам, Киев рассчитывает получить «конкретные сроки» саммите НАТО в Мадриде, который состоится этим летом. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в свою очередь сообщил, что альянс пока не планирует принимать Украину в свой состав. Он напомнил, что НАТО выражает поддержку Киеву, однако в каких-либо военных действиях на территории Украины участие принимать не планирует.

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