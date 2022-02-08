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МИД Италии нашел элемент «инструментализации» в гарантиях безопасности РФ

Глава МИД Италии Ди Майо: в предложениях РФ по безопасности есть элемент «инструментализации»

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Fontana/Fotogramma/Global Look Press via ZUMA Press

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что российские предложения по гарантиям безопасности в Европе «не лишены» элемента инструментализации и публицистической составляющей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что два черновика договора содержат ряд пунктов, с которыми страны НАТО не могут согласиться, например по определению сфер влияния или отказа от политики открытых дверей альянса.

«Российское предложение выглядит не лишенным инструментальной составляющей и публицистического нарратива — напоминаю, что Москва решила сразу опубликовать два текста. Вместе с тем мы решили не упустить редкую возможность снизить напряжение и перезапустить политический диалог с Россией. Наш сигнал был сосредоточен на осознании необходимости сохранять окно возможностей для серьезного и конструктивного общения, направленного на обсуждение конкретных решений для восстановления безопасности в Европе», — рассказал глава МИД Италии.

Он подчеркнул, что ответы НАТО и США на предложения Москвы носят «сбалансированный и убедительный» характер с сигналом о готовности начать диалог на различных площадках между РФ, Соединенными Штатами, альянсом и ОБСЕ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит готовности Запада принимать во внимание ее озабоченность по теме безопасности, поэтому реальные пути решения вопроса о гарантиях для России пока даже «не прощупываются».

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