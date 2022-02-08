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В ЛНР призвали судить Порошенко за геноцид, а не предоставлять убежище

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Alexander Ermochenko/Reuters

Глава комитета Народного совета ЛНР по вопросам государственной безопасности и обороны Олег Попов в разговоре с «Газетой.Ru» призвал судить бывшего президента Украины Петра Порошенко за геноцид русского народа в Донбассе. Таким образом он отреагировал на просьбу прокомментировать готовность России предоставить украинскому экс-лидеру убежище.

«Комментировать слова Владимира Путина, я думаю, не надо по одной простой причине, — он глава самого большого государства. Его добрая воля вполне логична, он — руководитель гигантской и демократической страны, он имеет на это право. Но на Донбассе Порошенко никогда не простят и такое не поддерживают. На Донбассе ведь происходит геноцид русского народа, и стоило бы завести дело об этом. Все заявления Порошенко были о том, что он воюет именно с гражданами России и гражданами Донбасса, пусть он и считал эту территорию украинской. Его необходимо будет судить, как и [действующего президента Украины Владимира] Зеленского за это же», — сказал Попов.

По словам парламентария ЛНР, Путин мог иметь в виду временную защиту Порошенко именно от политического преследования Зеленского, а не защиту от возможных расследований терроризма и убийств. В случае же, если военные преступления Порошенко будут доказаны и он будет находиться на территории России, то она его выдаст, уверены в парламенте ЛНР.

«Путин действует именно в рамках права, он — человек из КГБ и ФСБ, и строго соблюдает законы, а не действует в рамках эмоций. Речь шла про убежище именно по политическим моментам, но Порошенко сам никогда в жизни и не попросит, и не приедет в Россию, зная, что он убивал в том числе и ее граждан-добровольцев», — считает Олег Попов.

Ранее Порошенко прокомментировал заявление Путина о готовности Москвы предоставить ему политическое убежище словами «мы сами разберемся, здесь, в Украине». Экс-глава этой страны добавил, что вечная российская практика «заботы» об украинской политике прекратилась, когда Порошенко избрали президентом республики.

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