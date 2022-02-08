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В Киеве заявили, что готовы вести диалог по Донбассу

Глава МИД Украины: Киев ищет дипломатическое решение конфликта в Донбассе

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Киев готов вести диалог по Донбассу и искать дипломатическое решение конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, его слова приводит РИА «Новости».

«Мы открыты к диалогу, мы настроены конструктивно, мы ищем дипломатическое решение, но мы не пересечем свои «красные линии» и никто не сможет заставить нас их пересечь», — сказал он.

Кулеба ранее неоднократно подчеркивал, что никаких переговоров с самопровозглашенными Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народными республиками Киев вести не будет. В частности, он заявил, что Украина не будет предоставлять особый статус Донбассу, как это предусмотрено Минскими соглашениями. При этом Кулеба не отрицает, что Минские соглашения — основа для разрешения конфликта на юго-востоке. Но, по его мнению, их «российская интерпретация» не отвечает «интересам Украины».

На территории Донбасса с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

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