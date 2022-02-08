Песков опроверг информацию FT о сделке Путина и Макрона по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг статью газеты The Financial Times о том, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на переговорах в Москве заключили сделку по Украине. Об этом он сообщил журналистам.

«The Financial Times, конечно же, написала неверно. Москва и Париж не могли заключить никаких сделок», — сказал он.

По его словам, Франции не принадлежит лидерство в НАТО, поэтому ни о каких сделках речи не идет.

Ранее сообщалось, что переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона «продвинули» деэскалацию ситуации на Украине. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на французские источники.

По данным издания, лидеры двух стран достигли соглашения не предпринимать новых стратегических оборонных инициатив и вести широкий диалог по размещению российских войск.

Отмечается, что при выполнении этих пунктов в дальнейшем могут состояться переговоры по «структурированному диалогу по коллективной безопасности».

При этом ни Путин, ни Макрон не говорили об обсуждении таких обещаний в ходе пресс-конференции после состоявшейся встречи.