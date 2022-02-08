Песков прокомментировал слова Лукашенко о признании Крыма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Белоруссия самостоятельно примет решение, связанное с признанием Крыма. Об этом представитель Кремля рассказал на брифинге, сообщает «Интерфакс».

«По всей видимости, наш союзник и партнер самостоятельно примет решение, когда посчитает это целесообразным. В каких-то дополнительных сигналах здесь, по всей видимости, нет никакой необходимости», — уточнил Песков.

Примерных сроков, когда Минск примет решение, в том числе о статусах Южной Осетии и Абхазии, пока нет.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что признает российскую принадлежность Крыма, а также Абхазию и Южную Осетию, как только поймет, что в этом существует необходимость.

В ноябре 2021 года президент Лукашенко заявил, что намерен посетить Крым с президентом РФ Владимиром Путиным.

В марте 2014 года в Крыму состоялся референдум, по результатам которого полуостров стал частью России. При этом западные страны не признали итоги голосования.