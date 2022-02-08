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Латыши направили в ЕСПЧ более 300 исков из-за ущемления русского языка в школах

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Vincent Kessler/Reuters

Жители Латвии направили в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) уже более 300 исков, в которых они оспаривают языковую реформу в школах национальных меньшинств страны, сообщила партия «Русский союз Латвии» (РСЛ) в Facebook.

Эта партия стала одним из инициаторов этих обращений. Ее представители отметили, что очередная зимняя кампания по подаче исков в ЕСПЧ на проблему языка обучения в русских школах Латвии завершена.

«За этот период в Страсбург отправлено еще 48 исков, и их общее число составило уже более 300. Активность родителей в подаче исков не только поможет суду рассмотреть вопрос наиболее разносторонне, но и ускорит рассмотрение нашего дела», — указано в сообщении.

РЛС поблагодарил всех неравнодушных родителей, которые откликнулись на их призывы.

Реализация языковой реформы в Латвии началась в 2019 году. По ее итогам к 1 сентября 2021 года школы нацменьшинств перешли на преподавание большинства предметов на латышском языке, а уроки на русском остались лишь для нескольких предметов — русского языка и русской литературы — а также для «предметов, связанных с культурой и историей».

Ранее в Латвии рассказали о культурном расизме президента в отношении русских.

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