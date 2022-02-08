В парламенте Японии приняли резолюцию в поддержку Украины

Нижняя палата японского парламента приняла резолюцию, в которой выражается солидарность с Украиной и поддержка ее суверенитета и территориальной целостности, пишет Kyodo News.

В документе японские депутаты выражают «серьезную обеспокоенность» Токио, а также выступают с поддержкой «украинского народа, который надеется на стабильность своей страны и региона».

Парламентарии настоятельно призвали правительство использовать все дипломатические ресурсы, сделав все возможное для снижения напряженности на Украине и скорейшего установления мира.

Как отметили в агентстве, премьер-министр Японии Фумио Кисида обещал принять «решительные меры в ответ на любое нападение» России на Украину. Такое заявление он сделал во время онлайн-беседы с президентом США Джо Байденом в конце прошлого месяца.

Ранее сообщалось, что власти Японии рассматривают санкции против России в случае ее вторжения на Украину.

До этого США призвали Японию рассмотреть возможность введения экономических санкций против РФ, если войска этой страны вторгнутся на Украину.